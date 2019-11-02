Минздрав изменил нормы потребления соли в России

Изменения внесены в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Этим вопросом занималась министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Уровень потребления соли приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Напомню, что ВОЗ рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки», — отметил Салагай.

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Он напомнил, что часто во время готовки соотечественники кладут соль в полтора-два раза больше этой нормы. Из-за этого сильно увеличивается риск повышенного артериального давления. А это в свою очередь отражается на сосудистой системе — может быть инфаркт или инсульт.

Причем замминистра уточнил, что речь идет не только о соли для досаливания, но и об общем количестве употребления этого пищевого продукта.

Салагай посоветовал реже есть соленые закуски и соусы, меньше соли сыпать при приготовлении еды, покупать продукты с ее низким содержанием и не ставить солонки на стол. Кроме того, согласно рекомендациям ВОЗ, вся пищевая соль должна быть йодирована. Это важно для профилактики тяжелых заболеваний, которые могут развиться из-за недостатка йода.

Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов важно использовать для формирования индивидуального рациона питания. Также они пригодятся при планировании объемов производства продукции.