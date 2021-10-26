Минздрав Иркутской области объяснил слова врача, который посоветовал непривитым умирать дома

Представители Минздрава Иркутской области объяснили слова главного врача городской Ивано-Матренинской детской больницы Виктора Новожилова о том, что непривитые от коронавируса должны помирать дома, тем, что он просто очень сильно переживает за здоровье детей. Ответ опубликовали на официальной странице Минздрава области в социальной сети VK.

В записи сказано, что Новожилов — очень уважаемый в области врач, и его высказывание — это лишь всплеск эмоций из-за переживаний за здоровье маленьких детей. Также в сообщении обратили особенное внимание на то, что эти слова Новожилова не означают, что тем, кто не вакцинировался, не будет оказана медицинская помощь.

«Все мы знаем, как он переживает за своих маленьких пациентов. Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. Сегодня в области много коек отдано под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации», — оправдались представители ведомства.

Неоднозначное высказывание прозвучало из уст Владимира Новожилова 25 октября, во время прямого эфира в социальной сети.

«Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома», — в сердцах посоветовал врач.