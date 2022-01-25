Минздрав: «ЭпиВакКороны» достаточно в регионах

Достаточное количество вакцины «ЭпиВакКорона» остается в российских регионах. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов „ЭпиВакКорона“ в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, написала, что ни одной партии «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-H» не дали регионам с начала 2022 года. Представители региональных минздравов и департаментов здравоохранения в опросе издания сообщили, что во многие субъекты «ЭпиВакКорону» в последний раз привозили в конце ноября или в начале декабря 2021 года.

На территории России сейчас зарегистрированы шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».