Минздрав: эпидемия гриппа в России закончилась

На предыдущей неделе уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ понизился с 406 до 321 случаев на 100 тысяч населения. Это позволяет говорить об окончании эпидемии гриппа, которая началась в январе этого года.

Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

Ситуация была признана эпидемической на неделе с 27 января по 2 февраля.

«Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», — говорится в заключении медучреждения. Однако в отдельных городах уровень заболеваемости гриппом взрослого населения остается выше эпидпорога.

Накануне управление Роспотребнадзора по Москве назвало эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в столице спокойной, так как число заболевших снизилось в 2,5 раза.