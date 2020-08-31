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    31 августа 2020, 01:58

    Минздрав дал рекомендации родителям перед началом учебного года

    Кирилл Фролов

    Риск заражения коронавирусом сохраняется, поэтому перед началом учебного года нужно рассказать ребенку о мерах профилактики, заявили в Минздраве. Там отметили важность личного примера при ношении масок в общественных местах.
    Минздрав дал рекомендации родителям перед началом учебного года

    Всего министерство дало четыре рекомендации:

    1. Нужно доступно и наглядно рассказать школьнику об опасности коронавируса и соблюдении профилактических мер;

    2. Родители сами должны носить маски и перчатки, тщательно мыть руки, свести к минимуму контакты с окружающими и посещение мест массового скопления людей;

    3. Нужно проверять, что ребенок моет руки и использует санитайзер;

    4. Родители должны знать симптомы COVID-19 и при необходимости консультироваться с лечащим врачом.

    В Минздраве напомнили, что помимо инфекционных заболеваний существует риск получить «школьно-обусловленные» расстройства. К ним относятся заболевания глаз, костно-мышечной ткани, эндокринной системы. Эти болезни вызывает малоподвижный образ жизни, неправильное питание, чрезмерные зрительные нагрузки, зависимость от электронных гаджетов и другие факторы.

    Для профилактики следует правильно организовать рабочее место ребенка, делать гимнастику глаз, снизить потребление фастфуда и сладкого в семье, регулярно заниматься физкультурой.

    Новости SMI.FM