Минздрав дал рекомендации родителям перед началом учебного года

Всего министерство дало четыре рекомендации:

1. Нужно доступно и наглядно рассказать школьнику об опасности коронавируса и соблюдении профилактических мер;

2. Родители сами должны носить маски и перчатки, тщательно мыть руки, свести к минимуму контакты с окружающими и посещение мест массового скопления людей;

3. Нужно проверять, что ребенок моет руки и использует санитайзер;

4. Родители должны знать симптомы COVID-19 и при необходимости консультироваться с лечащим врачом.

В Минздраве напомнили, что помимо инфекционных заболеваний существует риск получить «школьно-обусловленные» расстройства. К ним относятся заболевания глаз, костно-мышечной ткани, эндокринной системы. Эти болезни вызывает малоподвижный образ жизни, неправильное питание, чрезмерные зрительные нагрузки, зависимость от электронных гаджетов и другие факторы.

Для профилактики следует правильно организовать рабочее место ребенка, делать гимнастику глаз, снизить потребление фастфуда и сладкого в семье, регулярно заниматься физкультурой.