Минздрав дал новые рекомендации по лечению COVID-19

Российский Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению больных с коронавирусом. Теперь в перечне указаны пять новых препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

Согласно рекомендациям, находящимся в группе риска и здоровым людям следует давать рекомбинантный ИФН-альфа в виде капель или спрея. Также можно назначать умифеновир по 200 миллиграммов. Принимать этот препарат нужно два раза в неделю в течение трех недель.

Кроме того, «гидроксихлорохин» или рекомбинантный ИФН-альфа вместе с умифеновиром могут применяться для профилактики при контакте с инфицированным. Беременным женщинам рекомендуется лечиться только интраназальным введением рекомбинантного ИФН-альфа.

В Минздраве отметили, что профилактика коронавируса целесообразна для медицинских работников и людей из групп риска. Это обуславливается большим риском распространения вируса.

В обновленных рекомендациях отмечается, что пациентов с COVID-19 могут еще до получения отрицательного результата теста перевести на амбулаторное лечение. Для этого врачи должны увидеть положительную динамику у человека. Для перевода у пациента не должно быть высокой температуры, признаков дыхательной недостаточности, а показатель С-реактивного белка должен быть ниже 10 миллиграмм на литр.