Минздрав Башкирии проверит информацию об отказе врачей обследовать вернувшегося из КНР мужчину

По данным сайта ToDay News Ufa, сообщение о том, что медики отказали пациенту в обследовании появилось на «Интерфакс».

27-летний житель Уфы прожил в Китае чуть меньше года. Вернувшись на родину, он решил пройти обследование в инфекционной больнице № 4. Мужчина сообщил, что медики отказались проводить осмотр и попросили его выйти через черный вход.

На данный момент проверяется достоверность информации.