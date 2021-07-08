Минздрав Аргентины подтвердил безопасность «Спутника V»

Минздрав Аргентины подтвердил безопасность вакцины от коронавируса «Спутник V». Легкие побочные эффекты зафиксировали лишь у 0,5% привитых, сообщило ведомство в своем отчете.

Согласно отчету по надзору за безопасностью вакцин, жителям Аргентины вкололи 6 964 344 дозы российского препарата. Легкие побочные реакции появились у 38 тысяч человек, то есть медики насчитали 548,73 случая на 100 тысяч введенных доз. Эти цифры составляют 0,5%.

Привитые от коронавируса жаловались на головную боль, повышение температуры, а также боль в мышцах и суставах. При этом все побочные эффекты описаны в инструкции к вакцине. В Минздраве отметили, что симптомы чаще всего проявлялись у женщин. Это объясняется тем, что среди медработников больше женщин, а в первую очередь прививали как раз медицинский персонал.

Вакцинация «Спутником V» стартовала в Аргентине в конце декабря 2020 года. С того времени в стране привили 12,8 миллиона жителей, из которых семь миллионов вакцинировали российским препаратом. Сейчас «Спутник V» является самой распространенной вакциной в Аргентине.