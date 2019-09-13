Минздрав анонсировал введение акцизов на электронные сигареты
О первом шаге в изменении законодательства на этот счет рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, которую процитировало РИА «Новости».
«На заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости», — уточнила министр.
Она выразила надежду, что «работа в этом направлении будет завершена» и проект закона, составленный ведомством, найдет поддержку.
Минздрав связал электронные сигареты с болезнями легкихПодробнее
На днях Минздрав распорядился выяснить, имеется ли связь между курением электронных сигарет и заболеваниями легких. В ведомстве обратили внимание на одно из последних исследований, которое указывает на изменение физиологии клеток эпителия легких из-за увлечения «электронками».
В конце июля правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому антитабачный закон распространяется и на электронные сигареты.