Минтруд утвердил список профессий, которым будут выдавать витамины

Министерство труда выпустило приказ со списком работ, на которых сотрудникам будут бесплатно выдавать витамины. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В список таких профессий вошли электро- и газосварщики, бондари, лаборанты химического анализа, прядильщики, маляры. Также в документе указаны диеты, которые в некоторых случаях назначают сотрудникам.

Также на производствах до сих пор выдают молочные продукты. Депутат Госдумы врач Айрат Фаррахов отметил, что их польза сомнительна, так как существует множество средств, которые гораздо эффективнее в качестве абсорбента.