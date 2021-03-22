Минтруд разъяснил, обязаны ли работники прививаться от коронавируса

Работодатель не имеет права отстранять сотрудника, если он отказался проходить вакцинацию. Правда, закон работает, если в стране нет осложненной эпидемической обстановки.

Разъяснения по правовым аспектам вакцинации учителей запросили Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз образования у Минтруда.

«При отсутствии осложненной эпидемиологической обстановки категория лиц, не предусмотренная перечнем, имеет право на отказ от профилактических прививок. Отказ оформляется в письменной форме», — написано в ответе на запрос.

Если работник отказался от вакцинации в плановом порядке, его работодатель не имеет права отстранить от работы или заставить провести какие-либо профилактические мероприятия. Если работа, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, где в обязательном порядке требуется вакцинация, то работодатель может отказать в приеме на работу или отстранить.

Минтруд направил предложение в Минздрав, чтобы исключить профилактические прививки в случае, если сотрудник находится на удаленке.