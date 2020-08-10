Минтруд рассказал, кому положен оплачиваемый выходной для медосмотра

Россиянам старше 40 лет предоставят оплачиваемый выходной раз в год для прохождения диспансеризации. При этом за ними сохраняется должность и место работы.

«Освобождение от работы для прохождения диспансеризации имеет целевое назначение, поскольку направлено на предупреждение заболеваний и их выявление на ранних стадиях», — рассказали ТАСС представители Министерства труда РФ.

Новые нормы вступят в силу 11 августа текущего года. При этом работники до 40 лет имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации раз в три года. А россияне пенсионного и предпенсионного возрастов могут взять день для прохождения медосмотра дважды в год.

Для предоставления выходного работодатель может потребовать справку о том, что его сотрудник действительно проходил диспансеризацию, а не прогуливал работу просто так.

Ранее Пенсионный фонд РФ сообщил, что в стране вырастут пенсии работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 279 рублей. Перерасчет сделают в отношении пенсий более 11 миллионов жителей страны. Заявления подавать не нужно, все пройдет автоматически.