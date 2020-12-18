Минтруд предложил упростить оформление больничного

В ведомстве подготовили законопроект, с помощью которого получить лист нетрудоспособности будет проще.

Сейчас в 77 регионах проводятся «прямые выплаты» из фонда соцстрахования. Для их оформления нужно каждый раз указывать данные из паспорта, СНИЛС и реквизиты банковского счета. Новый законопроект подразумевает, что указанную информацию достаточно предоставить только один раз, отметил сайт «Утро.ру». Дополнительные документы потребуются в исключительных случаях.

В документе описан механизм выплат в случае нетрудоспособности. В частности, упоминается, что работник должен предоставить работодателю сведения о себе, необходимые для выплаты страхового обеспечения.

«Такие сведения будут представляться работником при устройстве на работу или в период осуществления им трудовой деятельности», — говорится в сообщении.

Разработанное постановление обсуждается в Российской трехсторонней комиссии.