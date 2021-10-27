Минтруд подготовил рекомендации о двух выходных после вакцинации

Минтруд подготовил перечень рекомендаций о предоставлении двух выходных дней после проведения вакцинации от коронавируса. Свой проект министерство отправило Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27 октября, о чем написало РИА «Новости».

Минтруд подготовил этот акт для выполнения поручения президента России Владимира Путина. Путин подписал и выпустил указ о том, что гражданам, прошедшим иммунизацию, следует давать возможность отдохнуть после нее два дня с сохранением заработной платы. Документ опубликовали 25 октября, ответственными за исполнение его поручения президент назначил Михаила Мишустина и руководителей исполнительных органов власти.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 26 октября заявила, что обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан ввели во всех регионах. В обязательном порядке вакцинироваться должны люди, работающие в сферах здравоохранения, услуг, транспорта, общепита и так далее, — все те, кто много и часто контактирует с большими группами людей.

Все эти меры вводят и усиливают в России в связи с ростом заболеваемости и смертности от COVID-19.