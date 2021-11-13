Минтранс назвал количество непривитых среди путешествующих россиян

Около 40 миллионов путешествующих россиян не привились от коронавируса. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

По информации Минтранса, в период с августа 2020 года по август 2021-го на самолетах летали 34 миллиона человек. Еще 24 миллиона пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом. При этом из 58 миллионов путешественников доля привитых составляет только 29,5%, то есть порядка 18 миллионов человек.

«То есть из 58 млн 40 млн человек, кто путешествует, не привиты. Это показывает статистика. Надо учесть, конечно, что есть и переболевшие. Мы сейчас этим занимаемся», — процитировала Савельева газета «Известия».

Ранее в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Новые правила коснутся только межрегиональных и международных авиа- и железнодорожных перевозок. Как отметил Савельев, проверку электронных документов на транспорте сделают удобной для пассажиров. Для этого хотят объединить системы бронирования и портала госуслуг.