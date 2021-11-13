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    13 ноября 2021, 02:23

    Минтранс назвал количество непривитых среди путешествующих россиян

    Глава Минтранса Савельев: около 40 млн путешествующих россиян не привились от ковида

    Дарья Бунякова

    Около 40 миллионов путешествующих россиян не привились от коронавируса. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

    Минтранс назвал количество непривитых среди путешествующих россиян

    По информации Минтранса, в период с августа 2020 года по август 2021-го на самолетах летали 34 миллиона человек. Еще 24 миллиона пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом. При этом из 58 миллионов путешественников доля привитых составляет только 29,5%, то есть порядка 18 миллионов человек.

    «То есть из 58 млн 40 млн человек, кто путешествует, не привиты. Это показывает статистика. Надо учесть, конечно, что есть и переболевшие. Мы сейчас этим занимаемся», — процитировала Савельева газета «Известия».

    Ранее в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Новые правила коснутся только межрегиональных и международных авиа- и железнодорожных перевозок. Как отметил Савельев, проверку электронных документов на транспорте сделают удобной для пассажиров. Для этого хотят объединить системы бронирования и портала госуслуг.