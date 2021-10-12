Минторг Башкирии назвал ошибочным объявление о недопуске покупателей без QR-кодов в продуктовый магазин

Минторг Башкирии опроверг объявления, которые недавно появились на дверях магазинов «Пятерочка» в республике. На распечатках было сказано, что в продуктовый можно попасть только со справкой о вакцинации, либо о перенесенном СОVID-19 в течение последних шести месяцев. Об инциденте написал сайт Mkset.

Неудивительно, что объявление с таким содержанием очень быстро разлетелось по сети. Жители Башкирии посмеялись над новыми мерами и представили, насколько быстро в магазины перестанут ходить, а их хозяева потеряют доход.

«Разорятся и выкинут все продукты в мусорку», —такие предположения сделали покупатели.

Интересно и то, что в листовках руководство «Пятерочки» сослалось на новый этап ограничений, о которых глава республики объявил 1 октября. Но вышло недоразумение — принятые меры касались исключительно торговых комплексов, но не отдельных продуктовых точек.

Сейчас сотрудники сети уже спешно убрали объявления и подтвердили Минпромторгу, что они были развешены по ошибке.