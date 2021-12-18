Минобрнауки поддержало 9 проектов по лекарствам от ковида

Минобрнауки РФ обеспечит финансовую поддержку девяти проектам по созданию лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу».

Специально для разработки препаратов от ковида при Минобрнауки была создана межведомственная рабочая группа. Для разработки лекарств были определены пять основных направлений. В ведомстве отметили, что по перспективным проектам уже созданы дорожные карты.

«Минобрнауки России с учетом заключения межведомственной рабочей группы и экспертизы РАН финансировало девять проектов [по созданию лекарств от COVID-19]», — сообщили в министерстве.

Речь идет о разработке лекарств, нейтрализующих антитела, гибридных препаратов и малых молекул, блокирующих взаимодействие коронавируса с клеткой, активность белков, а также разрушающих его генетический материал. Некоторые разработки находятся на продвинутых стадиях исследований.

О перспективах ввода в гражданских оборот можно будет говорить только после успешного прохождения всех исследований, подчеркнули в Минобрнауки.

Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 27 743 человек. Больше всего заражений зафиксировали в Москве.