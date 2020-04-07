Минобороны увеличило места в госпитале для зараженных коронавирусом

Министерство обороны увеличило количество мест в госпиталях для госпитализации военных из-за коронавирусной инфекции. Дополнительно организовали около 1,3 тысячи койко-мест.

Об этом говорится в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в вооруженных силах РФ, опубликованным официальным изданием Минобороны, в газете «Красная звезда».

«В 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 4800 койко-мест. Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких», — написано в газете.

Отмечается, что в ВС провели 3450 тестов военнослужащих на коронавирус. Все результаты отрицательные. Зараженных нет.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что армия России готова встретить коронавирус. Это показала внезапная проверка, которая завершилась 28 марта.