Минобороны РФ назвало число вылечившихся от коронавируса военных

От COVID-19 вылечились уже больше 12, 6 тысячи российских военных. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Только за последние сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровели 38 военнослужащих, говорится в сообщении российского оборонного ведомства, пишет газета «Известия».

«Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 12 670 человек», ―говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что среди гражданского персонала в общей сложности выздоровели 1604 человека.

В России, по последним данным, с начала эпидемии подтвердили 1 399 334 случаев коронавируса. Вылечились 1 070 576 человек, скончались больше 24 тысяч пациентов.

Заслуженный врач России Александр Карабиненко ранее рассказал, что для защиты от коронавируса зимой стоит позаботиться о максимальных мерах безопасности, поскольку еще не изучено поведение SARS-CoV-2 в холодное время года. По его словам, ношение медицинских масок и перчаток останется в качестве меры предосторожности.