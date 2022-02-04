Минобороны начало массовую вакцинацию «Спутником М» среди учеников

Минобороны начало массовую вакцинацию от коронавируса среди воспитанников президентских кадетских корпусов, студентов нахимовских и суворовских училищ, а также воспитанниц пансионов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подростков от 12 до 17 лет прививают вакциной «Спутник М». Вакцинация проходит с письменного согласия родителей, а с 15 лет — при наличии добровольного согласия студента при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

Минобороны организовало тестирование учащихся на ковид, при случаях недомогания студенты проходят полный медицинский осмотр.

Вакцинация личного состава Министерства обороны от 18 лет началась в августе 2020 года.

«Спутник М» — это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Препарат доказал свою безопасность и эффективность.

Ранее в Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса, услуги оказывает 13 медицинских пунктов на базе столичных поликлиник.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал RT, что в России привились «Спутником М» более 17 тысяч подростков.