Минобороны: испытания вакцины от COVID-19 на людях начнутся в ближайшее время

В России в ближайшие дни начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса. К тестам приступят после окончания двухнедельной изоляции добровольцев. Основная их цель — проверить препарат на безопасность и переносимость.

Сейчас специалисты Минобороны вместе с сотрудниками НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи завершают подготовку к испытаниям, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Первой группе добровольцев сделают прививку в ближайшие дни. Вакцинацию проводят, чтобы выяснить переносимость компонентов препарата и его безопасность.

Минздрав РФ уже согласовал все необходимые параметры выборки участников испытаний. Определено в том числе соотношение гражданских лиц и военнослужащих, которым введут новую вакцину.

После прививок первой группы вакцинацию произведут и для остальной части добровольцев. Здесь уже будут оценивать эффективность препарата и то, как после его применения вырабатываются антитела.

Прибывшие для тестирования вакцины находятся под постоянным наблюдением медиков. Их состояние специалисты оценивают как хорошее. За основными жизненными показателями добровольцев ежедневно наблюдают, делают им анализы крови на антитела IgG и IgM и мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на COVID-19.

«Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний», — заключили в Минобороны.

В России, по последним данным, 537 210 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выздоровели уже 284 539 заболевших, скончался 7091 человек.