Министр здравоохранения рассказал о «коварстве» COVID-19

По словам Мурашко, инфекция способна резко изменить свой курс и выразиться иными симптомами. Он также отметил, что скоро может начаться вторая волна инфекции, изменив при этом очаг поражения.

На данный момент врачи должны следить за динамикой вируса, чтобы не допустить прогрессирования болезни. Залог эффективного лечения COVID-19 кроется в постоянном взаимодействии пациента и медиков.