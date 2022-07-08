Министр здравоохранения Подмосковья назвал проблемы выпускников ординатур

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк на пресс-конференции рассказал о проблемам выпускников ординатур. По его словам, некоторые будущие врачи во время аккредитации не смогли показать, как правильно катеризовать магистральную вену.

«Говорить о том, что мы лояльно подходим к процессу аттестации, не стоит. Получается мозаика из проблем, которые нужно свести к одной точке. С одной стороны, это качество образовательного процесса в ординатуре. По нашему мнению, это должен быть жесткое закрепление „учитель — ученик“. Тот, кто учит, должен обладать соответствующими компетенциями, а не просто быть закреплен к какому-то врачу, как это зачастую происходит в больницах», — сказал он.

Сапанюк отметил, что нужно понять, по каким критериям оценивать результат подготовки обучившегося в ординатуре.

«Может, они очень завышены, если каждый десятый не сдает первичную специализированную аккредитацию. Либо форма достаточно сложная. Я честно скажу, не один раз участвовал в аккредитации анестезиологов, видел не один раз, что выпускник ординатуры не может на манекене катеризовать магистральную вену. А завтра он выйдет в поля — и он реально не может ее катеризовать или просто неправильно показывает? Тут вопрос», — заключил он.

Ранее стало известно, что Минздрав Подмосковья совместно с Московской областной общественной организацией инвалидов «Колесница» ведет работу по созданию безбарьерной среды в медицинских организациях.