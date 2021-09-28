Министр Мурашко назвал сроки повышенного риска после ковида

Риск для здоровья и жизни у переболевших ковидом сохраняется в течение полугода. Об этом на форуме пациентоориентированных инноваций рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью», — приводит РИА «Новости» слова руководителя ведомства.

Министр подчеркнул, что для переболевших COVID-19 есть углубленная диспансеризация, во время которой врачи могут выявить все возможные риски и провести профилактику осложнений и других болезней.

За прошедшие сутки в России от ковида умерли 852 человека. Это рекордный показатель суточной смертности от последствий заражения коронавирусом с марта прошлого года. Общее число жертв COVID-19 достигло 205 531. Ранее Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия в России продлится еще год как минимум. Он подчеркнул, что начинать разговор о возможности возвращения к жизни без санитарных ограничений можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости. Об этом сообщил RT.