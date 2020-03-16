    16 марта 2020, 19:09

    Министерство культуры РФ ввело запрет для иностранцев на посещение учреждений культуры

    Анастасия Кременчугская

    Минкультуры России ввело временный запрет для иностранцев. Они не смогут посещать учреждения культуры какое-то время. Точный срок не указывается, написал «Царьград».

    Причиной запрета является риск распространения коронавируса.

    «Минкультуры РФ вводит временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами», — сообщили в пресс-службе министерства.

    Напомним, ранее в России отменили все массовые мероприятия в связи со вспышкой эпидемии COVID-19. Были упразднены как культурные, так и спортивные мероприятия.