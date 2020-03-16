Министерство культуры РФ ввело запрет для иностранцев на посещение учреждений культуры
Минкультуры России ввело временный запрет для иностранцев. Они не смогут посещать учреждения культуры какое-то время. Точный срок не указывается, написал «Царьград».
Причиной запрета является риск распространения коронавируса.
«Минкультуры РФ вводит временный запрет на посещение учреждений культуры иностранными гражданами», — сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, ранее в России отменили все массовые мероприятия в связи со вспышкой эпидемии COVID-19. Были упразднены как культурные, так и спортивные мероприятия.