Минимум случаев ковида с конца июня выявили в России за сутки

За последние сутки в России COVID-19 подтвердился у 22 420 человек в 85 регионах. За день до этого зафиксировали 23 032 случая. При этом по состоянию на 28 июля у 8,3% не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в оперштабе. Этот показатель стал минимальным с 30 июня.

За последние 24 часа полностью выздоровели 20 579 человек, скончались — 798. Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (+2445), Санкт-Петербурге (+1918) и Подмосковье (+1449). С момента начала пандемии в Подмосковье сделали уже 10 108 238 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в России выявили 6 195 232 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За этот период 547 529 человек выздоровели, 156 178 — скончались.

В период летних отпусков вирусологи напомнили, что, несмотря на открытые границы, вирус никуда не делся.

Сейчас туристы активно путешествуют по разным странам. Но пандемия коронавируса никуда не делась. Из-за этого на некоторых курортах растет заболеваемость. В частности, эпидситуация ухудшилась в Турции. Там намерены ужесточить антиковидные меры по отношению к российским туристам. По словам главы Союза инфекционистов Турции Мехмета Джейхана, иначе рост заболеваемости не удастся остановить.