Минимум случаев коронавируса с середины октября выявили в России

За последние сутки в России ковид подтвердился у 31 096 человек. Это минимальный показатель с середины октября.

Среди новых инфицированных 7,2% оказались без клинических проявлений болезни. За сутки выздоровели 34 615 человек, умерли 182.

Больше всего новых случаев в Москве (+2573), Санкт-Петербурге (+2381) и Подмосковье (+2208).

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 9 864 845 человек в России, поправились — 8 565 091, скончались — 283 644.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 300 961 ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас весь мир обсуждает опасность нового штамма коронавируса «омикрон». Первые случае заражения им зафиксировали в Южной Африке в ноябре 2021 года.

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что единственный способ избежать на территории России вспышки «омикрон»-штамма — вакцинироваться. На данный момент коллективный иммунитет в стране составляет 53,7%. По словам Чуланова, у «омикрона» более выражена способность передаваться от человека к человеку.

При этом «омикрон» не пугает россиян, они не стали менять планы на новогодние путешествия из-за него.