Минимальное с октября число больных ковидом погибли в России за сутки

За последние сутки от COVID-19 в России скончались 937 человек. Это минимальный показатель начиная с первой половины октября. Всего за 24 часа в стране выявили 23 210 случаев в 84 регионах.

Больше всего новых заболевших в Москве (+2239), Санкт-Петербурге (+1834) и Подмосковье (+1616). За сутки по всей России выздоровели еще 33 715 человек.

Таким образом, число людей, победивших ковид, составило 9 293 486, за весь период скончались 305 155. Всего же с начала пандемии коронавирусом в РФ заразились 10 415 230 человек.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 14 116 171 тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Президент Владимир Путин заявил, что правительство в 2022 году должно выплачивать борющемся с COVID-19 медикам надбавки. Глава государства распорядился, чтобы врачам и всем специалистам, работающим в сфере здравоохранения, кто связан с ковидом, выдали социальные выплаты в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни — с 31 декабря по 9 января.

Тем временем вирусолог и молекулярный биолог Максим Скулачев выразил мнение, что мощность пятой волны коронавируса будет зависеть от количества привитых и переболевших людей.