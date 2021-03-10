Минимальное с 1 октября количество новых больных ковидом выявили в России

За последние сутки в России выявили 9079 новых случаев заражения коронавирусом — последний раз такой показатель был 1 октября. Выздоровели за это время 13 350 человек, умерли — 466.

Информация об этом появилась на сайте оперштаба. Всего в стране с начала пандемии коронавирус выявили у 4 351 553 россиян, выздоровели — 3 945 527, погибли — 90 275. За этот период врачи сделали уже более 113,8 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1116 человек — это на 25% меньше, чем вчера. Выписались из больниц 1453 пациента, скончался 51 человек, что на 7,5% меньше, чем во вторник.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 959 жителей — почти как вчера. Побороли болезнь за этот период 2749 пациентов, скончались — 52.

В Московской области новый вирус зафиксировали у 291 жителя — почти на 40% меньше. Выздоровели за это время 622 человека, скончался 31 заболевший — прирост составил 6,9%. В регионе сделали 6 362 964 теста на коронавирус, об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

В Ненецком и Чукотском автономных округах за сутки никто не заразился коронавирусом.