Миниатюрный кардиограф для смартфона изобрели в Дубне

Кардиограф, который всегда с тобой. В особой экономической зоне «Дубна» изобрели персональный карманный гаджет для отслеживания состояния сердца. Он получил официальный статус медицинского прибора, а это значит, что теперь, чтобы узнать диагноз, не обязательно идти к врачу — достаточно снять показатели и отправить их по интернету.

Миниатюрный кардиограф с четырьмя электродами легко использовать самостоятельно. Он подключается к смартфону. Полученные данные можно сохранить, чтобы затем показать лечащему врачу или переслать в облачный сервис для автоматической расшифровки.

«Есть какие-то неприятные ощущения? Нет, все в порядке. Более того, у меня есть особенность сердца, которая высвечивается на больших профессиональных ЭКГ-аппаратах. И здесь программа показала эту особенность — график вместо того, чтобы уходить вверх, уходит вниз. Достаточно высокая достоверность сведений, насколько я могу судить», — сказал Дмитрий Бычков, многократный чемпион Европы и мира по плаванию в категории «Мастерс».

Кардиокомплекс разработали специалисты компании-резидента Особой экономической зоны «Дубна». Его уже используют более чем в 100 странах как гаджет для здорового образа жизни. Теперь, кода прибор официально признали «медицинским», география поставок, скорее всего, увеличится. Также появилась возможность участвовать в закупках по государственным программам.

«Это уникальная российская разработка, полностью производимая на территории РФ. То есть даже деревенский фельдшерский пункт, несомненно. Цена его примерно в 10 раз ниже, чем ближайшие профессиональные аналоги. По тактико-техническим характеристикам не уступает ни в чем», — сказал Илья Свирин, генеральный директор компании-разработчика.

Прибор может распознать множество сердечных заболеваний, в том числе опасные нарушения ритма. Весит он всего 9 граммов.

Молодые спортсмены, по статистике, находятся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний. У разработчика есть договоренности о сотрудничестве с федерацией легкой атлетики и с научно-исследовательским клиническим институтом педиатрии.