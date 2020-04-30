Минфин России разрешил пивоварам выпускать антисептики
Алексей Сазанов, замминистра финансов России, заявил, что пивоварням разрешено временно выпускать спиртосодержащие антисептики на некоммерческой основе. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы подготовили проект постановления правительства, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств», — приводит слова Сазанова RT.
Чтобы получить данное разрешение платить госпошлину не нужно. Замминистра считает, что в нынешнее время такую инициативу можно только приветствовать.