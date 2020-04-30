Минфин России разрешил пивоварам выпускать антисептики

«Мы подготовили проект постановления правительства, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств», — приводит слова Сазанова RT.

Чтобы получить данное разрешение платить госпошлину не нужно. Замминистра считает, что в нынешнее время такую инициативу можно только приветствовать.