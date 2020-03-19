Микробиолог заявил, что большинство населения земли переболеет коронавирусом

Эксперт сказал, что вакцина от новой инфекции появится к лету. В практику она выйдет лишь к концу года, так как время испытаний сократить нельзя. Поэтому большее количество населения переболеет коронавирусом.

Потехин уверен, что в борьбе с вирусом поможет коллективный иммунитет. Чем больше людей переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет происходить, и постепенно болезнь отойдет на задний план.

«Не верьте слухам о повторных заражениях — на коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно», — заключил профессор.