Микробиолог заявил, что большинство населения земли переболеет коронавирусом
Алексей Потехин, профессор кафедры микробиологии СПбГУ, побеседовал с сайтом «ПолитЭксперт» по поводу коронавируса. Он считает, что большинство людей им переболеют, но бояться этого не стоит.
Эксперт сказал, что вакцина от новой инфекции появится к лету. В практику она выйдет лишь к концу года, так как время испытаний сократить нельзя. Поэтому большее количество населения переболеет коронавирусом.
Потехин уверен, что в борьбе с вирусом поможет коллективный иммунитет. Чем больше людей переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет происходить, и постепенно болезнь отойдет на задний план.
«Не верьте слухам о повторных заражениях — на коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно», — заключил профессор.