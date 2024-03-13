Здоровье 13 марта 2024, 16:14 Микробиолог Цветикова назвала чайный гриб суперполезным продуктом с пробиотиками

Читать 360tv в

Чайный гриб (комбуча), на основе которого можно готовить напитки, считается суперполезным продуктом с большим количеством пробиотиков. Об этом рассказала микробиолог Софья Цветикова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, для приготовления напитка необходимо поместить гриб в банку со сладким черным чаем и разбавить водой. Уже через пять дней получится грибной квас, богатый полезными и разнообразными бактериями.

Реклама

«Употреблять слишком концентрированный настой в больших количествах не стоит. Не надо забывать, что в напитке содержится лимонная и уксусная кислота, которая в больших количествах может нарушить кислотный баланс ЖКТ», — отметила Цветикова.