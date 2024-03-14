Здоровье 14 марта 2024, 13:41 Микробиолог Цветикова: ферментированные продукты положительно скажутся на коже

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Добавление в рацион ферментированных продуктов, которые обеспечивают рост полезных бактерий, поможет поддерживать кожу в хорошем состоянии. Об этом рассказала микробиолог Софья Цветикова в беседе с Life.

По словам специалиста, в число полезных входит квашеная капуста. На ее основе можно приготовить множество различных салатов. Также для здоровья кожи необходима клетчатка, которой богаты овощи, фрукты, бобовые и орехи.

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При этом ухудшают качество кожи разнообразные полуфабрикаты и колбасные изделия. Их лучше заменить натуральным запеченным мясом, отметила Цветикова.