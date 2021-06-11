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    11 июня 2021, 12:11

    Микробиолог рассказал, какой творог наиболее полезен

    Полина Гребенщикова

    Выбирая творог, многие ориентируются на процент жирности. Следящие за весом выбирают полностью обезжиренный, а кто-то по старинке считает, что чем жирнее — тем лучше. Микробиолог и технолог молочных продуктов Ольга Соколова рассказала для сайта телеканала «Звезда», какой творог на самом деле является наиболее полезным.

    Микробиолог рассказал, какой творог наиболее полезен

    Во времена СССР считалось, что самый лучший творог — это самый жирный, и многие по-прежнему придерживаются такого мнения. Однако в основе этой позиции лежал дефицит полезных продуктов, сейчас же она уже не так актуальна, считает Соколова.

    «Раньше считалось, что более жирный творог намного лучше, но это было связано с тем, что людям вообще не хватало питательных веществ. Поэтому из такого массового продукта и не дорогого продукта старались получить максимум питательности. И в Советском Союзе всячески позиционировали как лучший — это наиболее жирный творог в 18-22% жирности», — пояснила она.

    Однако и полностью обезжиренный творог не так полезен. Дело в том, что большая часть полезных веществ и микроэлементов, содержащихся в твороге, являются жирорастворимыми. А значит, вещества, поступающие в организм из полностью обезжиренного творога, усваиваются им значительно хуже. Поэтому творог лучше выбирать средней доли жирности — например, 5%, пояснила микробиолог.