Микробиолог рассказал, какой творог наиболее полезен

Выбирая творог, многие ориентируются на процент жирности. Следящие за весом выбирают полностью обезжиренный, а кто-то по старинке считает, что чем жирнее — тем лучше. Микробиолог и технолог молочных продуктов Ольга Соколова рассказала для сайта телеканала «Звезда», какой творог на самом деле является наиболее полезным.

Во времена СССР считалось, что самый лучший творог — это самый жирный, и многие по-прежнему придерживаются такого мнения. Однако в основе этой позиции лежал дефицит полезных продуктов, сейчас же она уже не так актуальна, считает Соколова.

«Раньше считалось, что более жирный творог намного лучше, но это было связано с тем, что людям вообще не хватало питательных веществ. Поэтому из такого массового продукта и не дорогого продукта старались получить максимум питательности. И в Советском Союзе всячески позиционировали как лучший — это наиболее жирный творог в 18-22% жирности», — пояснила она.

Однако и полностью обезжиренный творог не так полезен. Дело в том, что большая часть полезных веществ и микроэлементов, содержащихся в твороге, являются жирорастворимыми. А значит, вещества, поступающие в организм из полностью обезжиренного творога, усваиваются им значительно хуже. Поэтому творог лучше выбирать средней доли жирности — например, 5%, пояснила микробиолог.