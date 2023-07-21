Здоровье 21 июля 2023, 04:56 Микробиолог рассказал, какой предмет на кухне может привести к смертельным болезням The Sun: микроорганизмы на кухонном полотенце могут вызвать смертельные болезни Pxhere

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На кухне обитает огромное количество всевозможных бактерий. Например, обычное кухонное полотенце может вызвать несколько смертельных недугов. Об этом заявила британский микробиолог Примроуз Фристоун. Ее слова привело издание The Sun.

На кухонном полотенце находятся микроорганизмы, которые могут стать причиной развития некоторых инфекции, отметила специалист. К ним относятся инфекции дыхательных путей, мочевыводящих путей, а также кожная, сердечная, глазная, легочная инфекции и многих других смертельно опасных недугов.

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Главная причина появления стольких болезнетворных микробов, как объяснила Фристоун, заключается в том, что полотенца впитывают много влаги. После этого этот кухонный предмет остается лежать мокрым и скомканным где-нибудь в углу. А идеальную среду для развития различных бактерий формирует именно постоянная сырость.

Чтобы обезопасить себя от заболеваний, специалист рекомендовала просушивать полотенца после каждого использования.

Микробы, живущие в грязных фильтрах кондиционеров, могут вызвать болезнь легионеров — тяжелое воспалительное заболевание легких. В зоне риска те люди, кто находятся в помещениях, где фильтры не чистили по нескольку лет.