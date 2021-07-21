Микробиолог рассказал, как защититься от новых штаммов коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что существует вероятность возникновения новых, более опасных штаммов коронавируса. Микробиолог Евгений Плисов рассказал Общественной службе новостей, что единственный способ защититься от них — это вакцинация.

Как сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в скором времени могут появиться новые штаммы коронавируса, еще более опасные, чем индийский штамм. Такая вероятность наиболее велика в странах, где болезнь распространяется быстро, а вакцинация идет медленно.

Плисов отметил, что таким образом ситуация может развиться в любой момент. Поэтому важно привиться заранее, чтобы защититься хотя бы от тяжелого течения болезни.

«Спорить с главой ВОЗ сложно, поскольку он обладает более точной информацией, чем мы. Но, да, судя по всему, возможно появление более заразного штамма коронавируса. <…> Мутации это спонтанный процесс и это может случиться завтра, через год или вообще не случится. Поэтому лишний раз стоит обратить внимание на методы профилактики, в первую очередь, на вакцинацию, которая всё равно снижает вероятность заражения любым штаммом», — сказал ученый.