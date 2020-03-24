Микробиолог: коронавирус станет привычной респираторной болезнью

«Коронавирус, к которому мы привыкли, который мы встречаем уже на протяжении многих и многих лет, которым мы болеем, особенно болеют наши дети, они с этим вирусом, который сейчас, троюродные братья», — уточнил Малышев.

По его словам, в настоящее время вакцину от коронавируса разрабатывают порядка 70 исследовательских команд.

Микробиолог напомнил, что сотрудники инвестиционного банка GoldmanSachs определили сезонность коронавируса. По мнению специалистов, инфекция распространяется в холодную погоду. Малышев подтвердил это мнение.

«Предполагают, что со временем это будет сезонное заболевание, как другие респираторные инфекции. Каждый год мы с вами видим подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зимой», — заявил научный сотрудник.