Здоровье 11 апреля 2023, 15:40 Микробиолог Юшина: опасный штамм кишечной палочки может находиться в роллах и гамбургерах

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В продуктах, которые не подвергаются дополнительной тепловой обработке, может находиться опасный для здоровья человека штамм кишечной палочки. Об этом сообщила руководитель лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Юлия Юшина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, бактерии могут содержаться в гамбургерах, роллах, йогуртах и сырах. Также опасный штамм кишечной палочки может находиться в свежевыжатом соке и овощах.

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Как сообщил сайт kp.ru, все бактерии в таких продуктах уничтожаются благодаря обработке при 70 градусах.