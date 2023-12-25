Здоровье 25 декабря 2023, 15:45 Микробиолог Хизер Халлен-Адамс рассказала, что сыры с плесенью не представляют опасности для человека

Читать 360tv в

Безопасность сыров с плесенью доказана путем проб и ошибок, они не представляют вреда для здоровья человека. Об этом рассказала микробиолог Хизер Халлен-Адамс, передал «ФедералПресс».

В сыре с голубой плесенью она прорастает внутри продукта, создавая сине-зеленые вкрапления, а в камамбере образуется по периметру внешнего слоя. При этом эксперт добавила, что некоторые виды плесени, которые есть в природе, действительно опасны для организма.

Реклама

«В природе существуют миллионы видов плесени. Некоторые из них опасны для человека из-за токсических соединений, которые вырабатывают грибки и споры», — сказала Халлен-Адамс.