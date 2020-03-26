    26 марта 2020, 19:35

    Микробиолог Евгений Плисов отверг теорию о том, что коронавирус гибнет в горах

    Ольга Ломакина

    Микробиолог, блогер и популяризатор науки Евгений Плисов рассказал в беседе с ИА Nation News, как коронавирус ведет себя в горах, и можно ли спастись от него, уехав в Домбай.

    «Коронавирус разрушается в окружающей среде под действием ультрафиолета, воздуха и так далее. Живет там день или два, в снегу; ну это его, по идее, консервирует, но вирус все-таки умирает во внешней среде. Особенно респираторный», — пояснил биолог.

    Это значит, что пережидать пандемию в горах небезопасно.

    «Спасаться от коронавируса? В горах? Там не вирус оседает — точнее, не оседает — там будет плотность населения меньше, но только так. Так что можно не только в горы поехать, а куда хотите», — отметил микробиолог.

    Однако и жаркий климат тоже не защитит о вируса.

    «В тепле вирусу хуже, чем в холоде. Холод его чуть более консервирует, нежели он был бы в теплой среде, но, в любом случае, он не будет жить во внешних условиях сколько бы то ни было долго. Во внешней среде, да, будет лучше, если будет жарко. Но это все же такие погрешности», — подытожил Плисов.