Микробиолог Евгений Плисов отверг теорию о том, что коронавирус гибнет в горах

«Коронавирус разрушается в окружающей среде под действием ультрафиолета, воздуха и так далее. Живет там день или два, в снегу; ну это его, по идее, консервирует, но вирус все-таки умирает во внешней среде. Особенно респираторный», — пояснил биолог.

Это значит, что пережидать пандемию в горах небезопасно.

«Спасаться от коронавируса? В горах? Там не вирус оседает — точнее, не оседает — там будет плотность населения меньше, но только так. Так что можно не только в горы поехать, а куда хотите», — отметил микробиолог.

Однако и жаркий климат тоже не защитит о вируса.

«В тепле вирусу хуже, чем в холоде. Холод его чуть более консервирует, нежели он был бы в теплой среде, но, в любом случае, он не будет жить во внешних условиях сколько бы то ни было долго. Во внешней среде, да, будет лучше, если будет жарко. Но это все же такие погрешности», — подытожил Плисов.