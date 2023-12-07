Здоровье 07 декабря 2023, 12:49 Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России Роспотребнадзор: микоплазменная инфекция в России сошла на нет РИА «Новости»

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Ситуация с микроплазменной инфекцией в России полностью под контролем, ей не позволили распространиться. Об этом на брифинге сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В конце сентября мы зафиксировали первый такой случай. По состоянию на середину ноября ситуация с инфекцией сошла на нет. Инфекции распространиться мы не позволили», — сказала она.

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Роспотребнадзор сообщал во вторник, 5 декабря, что на территории страны фиксировали отдельные вспышки заболевания микоплазменной инфекцией, однако изменений в клинической картине не выявили.

Ранее стало известно о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, Германии, Нидерландах, Франции и Дании. Преимущественно эта болезнь поражает детей в возрасте от пяти до 12 лет, уточнял RT. Профессор Петр Чумаков в беседе с «360» исключал возможность распространения микроплазменной инфекции в России.