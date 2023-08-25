25 августа 2023, 09:50
Миколог Вишневский: при отравлении грибами нельзя употреблять алкоголь
При отравлении грибами человеку не стоит употреблять алкоголь из-за его способности ускорять всасывание любых ядов. Об этом сообщил миколог Михаил Вишневский Пятому каналу.
По словам специалиста, в качестве первой помощи при интоксикации можно принять активированный уголь и пить достаточное количество прохладной воды. До приезда врачей больному лучше соблюдать постельный режим.
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Врач отметил, что главными признаками отравления грибами являются боли в животе и рвота, сообщил сайт aif.ru.
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