Миколог развеял опасные мифы о грибах

Миколог Максим Дьяко рассказал известные мифы о грибах и развеял их. Некоторые из них могут быть опасны для здоровья, уточнил эксперт. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Во-первых, алкоголь не помогает снизить тяжесть отравления, если человек съел ядовитые грибы, заявил Дьяко. По его словам, в некоторых случаях интоксикация может даже усугубиться.

«Есть группа грибов, навозники, которые так съедобны, а если с алкоголем, это страшнейшее отравление будет», — пояснил Дьяков.

Кроме того, если варить ядовитые грибы вместе с луковицей, то она не поменяет цвет на синий.

«Нет единого правила, как отличить, надо просто знать грибы и собирать их», — подчеркнул специалист.

Также Дьяков добавил, что сыроежки вовсе нельзя есть сырыми, несмотря на их название. Кроме того, красные сыроежки могут вызвать раздражение кишечника, поэтому их лучше вообще не собирать.