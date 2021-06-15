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    15 июня 2021, 14:03

    Миколог развеял опасные мифы о грибах

    Дарья Морозова

    Миколог Максим Дьяко рассказал известные мифы о грибах и развеял их. Некоторые из них могут быть опасны для здоровья, уточнил эксперт. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Миколог развеял опасные мифы о грибах

    Во-первых, алкоголь не помогает снизить тяжесть отравления, если человек съел ядовитые грибы, заявил Дьяко. По его словам, в некоторых случаях интоксикация может даже усугубиться.

    «Есть группа грибов, навозники, которые так съедобны, а если с алкоголем, это страшнейшее отравление будет», — пояснил Дьяков.

    Кроме того, если варить ядовитые грибы вместе с луковицей, то она не поменяет цвет на синий.

    «Нет единого правила, как отличить, надо просто знать грибы и собирать их», — подчеркнул специалист.

    Также Дьяков добавил, что сыроежки вовсе нельзя есть сырыми, несмотря на их название. Кроме того, красные сыроежки могут вызвать раздражение кишечника, поэтому их лучше вообще не собирать.