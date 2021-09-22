Миколог рассказал о целебных свойствах грибов

Осень — сезон сбора грибов. Собирать грибы любят многие, но не все знают, что они имеют множество полезных свойств. Миколог Михаил Виишневский рассказал для радио Sputnik, какие грибы помогут укрепить здоровье.

Актуальная тема в осенний период — укрепление иммунитета. С этим могут помочь грибы, растущие на деревьях.

«Если говорить об оздоровлении, об укреплении иммунитета, то лучше обратить внимание не на то, что сейчас все собирают, а на трутовики. Основные носители таких полезных свойств — это грибы, растущие на деревьях, например, чага. Эти грибы можно собирать круглый год, независимо от сезона. Лучшего иммуномодулятора, пожалуй, не найти. Такими же свойствами обладает ряд других трутовиков: трутовик плоский, березовая губка и другие грибы. Их порядка 50 видов. Так что если вас волнует иммунитет, лучше смотреть не под ноги, а поднимать голову вверх», — посоветовал специалист.

Всеми любимые лисички обладают антигельминтными свойствами. Правда, они теряются при термической обработке.

«Их полезные вещества, в первую очередь D-манноза, способствуют образованию микроскопических отверстий не только в оболочке цист, но и в яйцах глистов, и это чрезвычайно эффективно. Ну, а второе свойство — улучшение зрения. Всем работающим за компьютером рекомендую лисичку», — сказал Вишневский.