Миколог рассказал, какие грибы провоцируют рак печени

Испорченные грибные консервы могут быть опасны для здоровья. Употребление таких грибов способно спровоцировать рак печени. Таким мнением поделился грибник, миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский в беседе с URA.ru.

«Соленые или маринованные грибы покрываются плесенью. Слой выкидывается, и банка продолжает стоять в холодильнике. Через несколько лет такого употребления возможно возникновение рака печени», — отметил эксперт.

Специалист предупредил также, что могут возникнуть и другие неприятные последствия: ботулизм и поражение организма плесневыми микотоксинами.

Старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог, специалист по грибам Даменик Кассанелли рассказал, что для того, чтобы избежать подобного исхода, важно правильно готовить грибы.

«Среди шампиньоновых и сыроежковых есть условносъедобные. Надо знать, как приготовить. Если съесть раньше времени груздь, то отравление неизбежно. 40-50 дней после засолки он должен стоять, тогда можно пробовать», — уточнил Кассанелли.