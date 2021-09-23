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    23 сентября 2021, 13:33

    Миколог рассказал, какие грибы провоцируют рак печени

    Арина Бобкова

    Испорченные грибные консервы могут быть опасны для здоровья. Употребление таких грибов способно спровоцировать рак печени. Таким мнением поделился грибник, миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский в беседе с URA.ru.

    «Соленые или маринованные грибы покрываются плесенью. Слой выкидывается, и банка продолжает стоять в холодильнике. Через несколько лет такого употребления возможно возникновение рака печени», — отметил эксперт.

    Специалист предупредил также, что могут возникнуть и другие неприятные последствия: ботулизм и поражение организма плесневыми микотоксинами.

    Старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог, специалист по грибам Даменик Кассанелли рассказал, что для того, чтобы избежать подобного исхода, важно правильно готовить грибы.

    «Среди шампиньоновых и сыроежковых есть условносъедобные. Надо знать, как приготовить. Если съесть раньше времени груздь, то отравление неизбежно. 40-50 дней после засолки он должен стоять, тогда можно пробовать», — уточнил Кассанелли.