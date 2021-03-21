Названы пять способов борьбы с мигренью без лекарств

Мигрень занимает третье место по распространенности среди других заболеваний. Во время приступа к головной боли добавляются тошнота и сильная чувствительность к свету и шуму. Сайт Health.news собрал пять советов, которые помогут справиться с мигренью и предотвратить наступление новых приступов.

Во время мигрени кровеносные сосуды человека распухают и сдавливают окружающие их нервные окончания. Чтобы избавиться от этого состояния достаточно выпить чашку крепкого кофе или чая. Танин и кофеин, которые содержатся в этих напитках замедляют течение крови, что позволяет сосудам расслабиться. Злоупотреблять таким способом лечения не стоит. Напитки нужно употреблять в умеренных количествах.

При высокой чувствительности к свету во время мигрени можно удалиться в темную комнату и прилечь. Дополнительно можно надеть маску для сна и послушать успокаивающую музыку.

Помогают при мигрени холодные и горячие компрессы, которые можно чередовать. Холод замедлит течение крови, а горячий расслабит напряженные мышцы. Также может помочь контрастный душ.

Если ни один из способов не подошел, то можно попробовать ароматерапию. Лучше всего при мигрени помогает масло лаванды. Для облегчения достаточно вдохнуть его пары или добавить несколько капель в наполненную ванну и полежать там несколько минут.

Чтобы не допустить нового приступа мигрени следите за количеством воды, который вы употребляете ежедневно. Когда жидкости недостаточно, то приток кислорода к мозгу замедляется, что может привести к приступу.

Кроме того специалисты советуют не злоупотреблять полуфабрикатами и чрезмерно острой пищей, высыпаться, заниматься спортом и техникой дыхания. Тогда никакие головные боли и приступы мигрени вас не застанут врасплох.