Нарколог опроверг известные мифы об употреблении алкоголя

Многие считают, что для снижения уровня опьянения перед употреблением спиртного нужно съесть сливочное масло. Но такой способ наоборот приведет к «алкогольному удару», предупредил главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

По словам специалиста, съеденное масло может дать лишь кратковременный эффект. После первой рюмки человек не опьянеет, так как масло на слизистой желудка не даст организму всосать алкоголь.

«В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», — процитировало Брюна РИА «Новости».

Также нарколог развенчал миф о рюмке спиртного, которую некоторые выпивают за полчаса до Нового года. По словам врача, небольшая доза алкоголя активизирует работу ферментативной системы, перерабатывающей спиртное. При этом количество ферментов ограничено.

«Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид», — пояснил Брюн.

Чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь, нарколог посоветовал закусывать его картофельным пюре. Такое блюдо будет выступать в качестве абсорбента.