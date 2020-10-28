Иммунолог опровергла мифы о пользе чеснока и имбиря в борьбе с вирусами
Аллерголог, врач-иммунолог Марина Аплетаева обсудила с РИА ФАН мифы о пользе чеснока и имбиря в борьбе с вирусными инфекциями.
Специалист напомнила, что в луке, имбире и чесноке содержится много веществ, обладающих в основном противомикробной активностью.
«Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями. Больше всего здесь присутствует противомикробное действие, а не противовирусное», — пояснила собеседница информагентства.
По ее словам, чеснок и имбирь могут принести пользу только в том случае, если употреблять их регулярно и в маленьких количествах.