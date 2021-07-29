Врач перечислил мифы о головной боли

Врач Александр Амелин рассказал о мифах, связанных с головной болью. Об этом сообщило издание «Доктор Питер».

По данным газеты «Известия», самым распространенным мифом он назвал то, что головная боль возникает якобы от проблем с кровоснабжением мозга.

«Сам по себе мозг не может быть источником боли — там нет болевых рецепторов. Источниками боли внутри черепа могут быть крупные сосуды (артерии, вены) и оболочки мозга», — пояснил он.

Также врач отметил, что прогулки и горячий душ при мигрени не помогают. В таких случаях работают только лекарства.

Кроме того, Амелин отметил, что остеохондроз редко бывает причиной головной боли.

«На самом деле есть только один вид головной боли, который связан с нарушением в шейном отделе позвоночника, — цервикогенная. Встречается такая головная боль достаточно редко», — подчеркнул он.